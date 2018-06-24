İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e ise 32 oy çıktı.
Akşener'in oy kullandığı Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ndeki 2119 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı.
Sandıktan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 115, Meral Akşener'e 32, Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e 2, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.
Sandıkta 3 oy da geçersiz sayıldı.
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