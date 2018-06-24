;
Yol Durumu
  1. İşte Adil Gür'ün seçim tahmini

'in sandığında i kim kazandı?

tarihi bir in sonuçlarını bekliyor. 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçimler bugün itibariyle yapıldı. Peki 'in sandığından kazanan kim oldu? İşte o sorunun cevabı.

Meral Akşenere kendi sandığında şok!

İYİ Parti Genel Başkanı ve adayı 'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı 'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'ye 115, Akşener'e ise 32 oy çıktı.

Akşener'in oy kullandığı Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ndeki 2119 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı.

Sandıktan, 'a 175, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 115, Meral Akşener'e 32, Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e 2, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

Sandıkta 3 oy da geçersiz sayıldı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar