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  1. İşte üç büyük ilde seçim sonuçları!

İşte 'ün tahmini

A Haber canlı yayınında 24 Haziran sonuçlarını değerlendiren AG Araştırma Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdan zaferle ayrılacağını açıkladı.

İşte Adil Gürün seçim tahmini

Türkiye'nin kaderini belirleyecek lerde ilk sonuçlar gelmeye başladı.

A Haber canlı yayınında sonuçları değerlendiren A&G Araştırma Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın zaferini işaret etti.

İKİNCİ TUR YOK

Adil Gür, Erdoğan'ın seçimlerde yüzde 53 ile 55 arasında bir oy oranına ulaşacağını seçimlerin ilk turda biteceğini söyledi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:34
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