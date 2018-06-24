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Erdoğan yaralanan çocuğu hastanede ziyaret etti

'nün önünde seçim otobüsünün üzerinde halka seslenen Erdoğan, o sırada bir küçük çocuğun ayağının kapana sıkışması nedeniyle konuşmasını kısa kesti. Erdoğan, hastaneye giderek yaralı çocuğu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralanan çocuğu hastanede ziyaret etti

Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Erdoğan, 'nde halka seslendi.

Ancak Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma beklenenden kısa oldu. Konuşmanın kısa olmasının nedeninin talihsiz bir kaza olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kutlama için Huber Köşkü'nün önüne gelen kalabalık arasındaki bir çocuğun ayağı, köşkün önündeki kapanlardan birine sıkıştı.

Erdoğan otobüse doğru ilerlerken gerçekleşen kaza sonrası 8 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle buradaki konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye gitti.

Erdoğan'ın çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtildi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 00:18
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