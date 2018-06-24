;
Yol Durumu
  1. Erdoğan devam dedi sosyal medya yıkıldı

Laiklik elden gidiyor diyen amcanın lere katkısı

24 Haziran leri için yürütülen çalışmalar kapsamında muhalefetin karşısında tek başına duran vardı.

Laiklik elden gidiyor diyen amcanın seçimlere katkısı

Cumhurbaşkanlığı ve genel ler için sandık başına giden millet, tercihini ile Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı.

İlkelerini bir kenara bırakarak yan yana gelen muhalefet partilerinin yaptığı tüm çalışmalar boşa çıktı.

GÜNDEMİ BELİRLEYEN SÖZLER
Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajında dobra dobra konuşan 'nın sözleri bu sürece damgasını vurmuştu.

'nin kötü dönemlerden geldiğini belirterek AK Parti iktidarlarından övgüyle bahseden Süleyman Amca, "Yok laiklik elden gidiyor, irtica geliyor" denilerek Türkiye'nin yıllarca oyalandığını söylemişti.

Etiketler: , , ,
  • 24 Haziran 2018, Pazar 23:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar