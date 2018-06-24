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şirketlerinin hangisi sonuçlarını bildi?

sonuçlarındaki son duruma göre Erdoğan yüzde 52.7, Muharrem İnce ise yüzde 30.8 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise yüzde 42.5, yüzde 22.7 oy aldı.

Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?

lerine yönelik olarak Mayıs ayından bu yana, Türkiye'deki tüm şirketleri ulaştıkları sonuçları yayınladılar.

Özellikle 18 ila 22 Haziran tarihleri arasında, seçim yasakları olmasına rağmen sonuç açıklayan çok sayıda şirket oldu.

Memurlar.net'in haberine göre; İşte mayıs ayından başlayarak 22 Haziran tarihine kadar nı yayımlayan şirketler ve yayınladıkları anketler…

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anketleri:



24 Haziran parti seçimleri anket sonuçları:

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 23:55
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