Anket şirketlerinin hangisi seçim sonuçlarını bildi?

24 Haziran seçimlerine yönelik olarak Mayıs ayından bu yana, Türkiye'deki tüm anket şirketleri ulaştıkları sonuçları yayınladılar.

Özellikle 18 ila 22 Haziran tarihleri arasında, seçim yasakları olmasına rağmen sonuç açıklayan çok sayıda şirket oldu.

Memurlar.net'in haberine göre; İşte mayıs ayından başlayarak 22 Haziran tarihine kadar anket sonuçlarını yayımlayan şirketler ve yayınladıkları anketler…

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anketleri:





24 Haziran parti seçimleri anket sonuçları: