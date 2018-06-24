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Erdoğan devam dedi sosyal medya yıkıldı

zaferinin ardından ini attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı 'Tamam' sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile 'Devam' dedi. Erdoğan’ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı.

Erdoğan devam dedi sosyal medya yıkıldı

24 Haziran leri ile birlikte Türk milleti yeniden Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı , Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı 'TAMAM' sloganına karşı 'Devam' dedi. Erdoğan'ın paylaşımı rekor etkileşim aldı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 23:30
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