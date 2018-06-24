Erdoğan devam dedi sosyal medya yıkıldı

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı 'TAMAM' sloganına karşı 'Devam' dedi. Erdoğan'ın paylaşımı rekor etkileşim aldı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;