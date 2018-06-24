Seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri önde götürürken Kütahya'dan ezici fark geldi.
İşte Kütahya'nın oy oranları..
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İşte Kütahya'nın oy oranları..
GRAFİKLİ SEÇİM SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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