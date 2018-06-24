Seçmenlerin sandığa akın ettiği Türkiye'de ilk sonuçlar geldi. İlk İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sonuçlara göre Muharrem İnce'nin oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sonuçlara göre Meral Akşener'in oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de İyi Parti yüzde kaç oy aldı?..
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İşte üç büyük ilde seçim sonuçları! 24 Haziran seçim sonuçları
Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. 24 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim sonuçlarında son durum ne? 24 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim sonuçları nasıl? Seçim sonuçlarını dair tüm detaylar haberimizin içinde...
Seçmenlerin sandığa akın ettiği Türkiye'de ilk sonuçlar geldi. İlk İstanbul, Ankara ve İzmir'de sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sonuçlara göre Muharrem İnce'nin oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sonuçlara göre Meral Akşener'in oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de İyi Parti yüzde kaç oy aldı?..
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , muharrem ince , 24 Haziran , meral akşener , AK Parti , seçim , İstanbul , Cumhur İttifakı , İyi Parti , MHP , CHP , Ankara
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