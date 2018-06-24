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İşte üç büyük ilde sonuçları! seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği leri için sandık başına gitti.  , ve İzmir'de seçim sonuçlarında son durum ne? 24 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim sonuçları nasıl? Seçim sonuçlarını dair tüm detaylar haberimizin içinde...

İşte üç büyük ilde seçim sonuçları!

Seçmenlerin sandığa akın ettiği Türkiye'de ilk sonuçlar geldi. İlk , ve İzmir'de sonuçlara göre 'ın oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sonuçlara göre 'nin oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sonuçlara göre 'in oy oranı ne? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde kaç oy aldı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde kaç oy aldı?..

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:28
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