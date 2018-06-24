İşte ülke ülke yurt dışı seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. 56 milyonu aşkın seçmen, cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini belirlemek üzere tek zarfta iki pusulayla oyunu hem yurt içinde hem de yurt dışında kullandı. Oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışından ilk sonuçlar gelmeye başladı.





YENİ SİSTEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

16 Nisan 2017 halkoylamasıyla kesinleşen yeni hükümet sistemi kapsamında bir dizi değişiklik ilk kez uygulanacak. Bazı partiler ilk kez pusulada görülecek şekilde ittifakla seçime girdi. 16 Nisan referandumu ile gerçekleşen Anayasa değişikliği, partili cumhurbaşkanına imkân tanıdığı için bazı cumhurbaşkanı adayları, aynı zamanda partisinin genel başkanı olarak kendi belirlediği milletvekili aday listeleriyle seçmenin önüne çıktı. Başbakanlık ise artık yok.