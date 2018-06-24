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'ten Erdoğan'a tebrik telefonu

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bakir İzzetbegoviçten Erdoğana tebrik telefonu

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boşnak lider İzetbegovic Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

da Boşnak lidere teşekkür etti.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:55
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