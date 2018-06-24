Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Boşnak lider İzetbegovic Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boşnak lidere teşekkür etti.
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