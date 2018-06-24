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İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı

İlham Aliyev Erdoğanı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:41
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