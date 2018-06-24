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Erdoğan'ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı

Erdoğanın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en çok oyu Erdoğan aldı.

Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3275 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sandıkta kayıtlı 385 seçmenden 331'i oy kullandı, 2 oy ise boş çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 188, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'ye ise 103 oy çıktı.

Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı 'e 23, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 9, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 3, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e ise 3 oy çıktı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 19:24
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