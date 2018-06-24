Suruç olaylarıyla ilgili savcılık harekete geçti

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç ilçesinde usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, oy pusulalarıyla birlikte gözaltına alındığını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında basında ve sosyal medyada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde birtakım oy kullanma usulsüzlüklerinin ve yaralama olaylarının yaşandığına dair haberler çıktığını belirtti.

Vatandaşların ve bütün siyasi partilerin, olaylarla ilgili başvuru ve şikayetlerini il ve ilçe seçim kurulları ile başsavcılığa ilettiklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek il ve ilçe seçim kurulları, gerekse Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm iddiaları titizlikle değerlendirmişlerdir. Bundan sonraki iddiaları da yine titizlikle değerlendirmeye devam edeceklerdir. Seçim ile ilgili suç içeren tüm davranışlar etkin bir şekilde soruşturulmuştur, soruşturulmaya devam edilecektir."