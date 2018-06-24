Yaklaşık 3 milyon 200 bin seçmenin sandığa gittiği İzmir'de ilk sonuçlar geldi. İzmir'de ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? İzmir'de ilk sonuçlara göre Muharrem İnce'nin oy oranı ne? İzmir'de ilk sonuçlara göre Meral Akşener'in oy oranı ne? İzmir'de Selahattin Demirtaş yüzde kaç oy aldı? İzmir'de Cumhur İttifakı yüzde kaç oy aldı? İzmir'de AK Parti yüzde kaç oy aldı? İzmir'de MHP yüzde kaç oy aldı? İzmir'de CHP yüzde kaç oy aldı? İzmir'de İyi Parti yüzde kaç oy aldı? İzmir'de Millet İttifakı yüzde kaç oy aldı? İzmir'de HDP yüzde kaç oy aldı?
İşte İzmir'de seçim sonuçları! 24 Haziran İzmir seçim sonuçları
Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. 24 Haziran İzmir seçim sonuçlarında son durum ne? 24 Haziran İzmir seçim sonuçları nasıl? 24 Haziran İzmir oy oranları... 24 Haziran seçimleri İzmir Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir Muharrem İnce oy oranları ne? 24 Haziran seçimleri İzmir Meral Akşener oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de AK Parti oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de MHP oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de Cumhur İttifakı oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de CHP oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de İyi Parti oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de Saadet Partisi oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de Millet İttifakı oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de HDP oy oranı ne? 24 Haziran seçimleri İzmir'de Selahattin Demirtaş oy oranı ne? İşte 24 Haziran seçimlerinde İzmir sonuçları...
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