Hamas Lideri İsmail Heniyye seçim zaferinden dolayı Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
İsmail Heniyye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Hamas Lideri İsmail Heniyye seçim zaferinden dolayı Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Recep Tayyip Erdoğan , seçim
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