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  1. CHP'nin desteğiyle HDP Meclis'te

İsmail Heniyye 'ı tebrik etti

Hamas Lideri İsmail Heniyye zaferinden dolayı Türkiye'nin ilk 'Başkan'ı 'ı arayarak tebrik etti.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 23:24
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