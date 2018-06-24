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"Hazır oy pusulalarıyla dolu araç yakalandı" iddiasına yalanlama

da dolaşan " Çınarlı'da 'evet' mührü basılmış hazır oy pusulalarıyla dolu araç yakalandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Sahte oy iddiasına yalanlama

Güvenlik kaynakları, da " Çınarlı'da 'evet' mührü basılmış hazır oy pusulalarıyla dolu bir araç yakalandı" şeklinde fotoğraflı olarak paylaşılan haberin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu iddia ve fotoğrafın 2011 yılına ait doğru olmayan bir haber olduğunu belirtti.

Aynı haber ve fotoğrafın 2014 yerel seçimlerinde de yine iddia olarak sosyal medyada yer aldığı ifade edildi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 13:21
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