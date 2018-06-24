Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip ile oyunu kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 13.30'da Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Burada okulun bahçesini dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı alkışlarla ve "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganıyla karşıladı.

Erdoğan, makam aracından indiği sırada, eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kucağındaki 3 yaşındaki kızı Ela'yı sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, okula girişinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer karşıladı.

Vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra okula giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, engelli bir seçmenle de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3275" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Emine Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra zarfı, torunu Mahinur Albayrak ile sandığa attı.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfını alıp imzasını atan Erdoğan, kabine geçerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarfı, torunları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Akif Albayrak ile birlikte sandığa attı.

Aynı sandıkta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3275" numaralı sandıkta 375 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 50., Emine Erdoğan da 51. sırada yer aldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı korumaları, okul bahçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı.

ERDOĞAN'IN İLK SÖZLERİ;

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı: "Şu an itibarıyla 150'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendik. Türkiye genelinden aldığım bilgiler katılımın yüksek olduğunu söylüyor. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin olgunluğun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz, ilk defa tabii ki bizlere nasip oluyor. Artık Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor."

Erdoğan, ülke genelinde şu an için ciddi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Erdoğan ayrıca seçimin bir kısmını İstanbul'da bir kısmını da Ankara'da takip edeceğini bildirdi.