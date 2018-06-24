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  1. FETÖ'cüler bir kez daha morardı

, ’ı arayarak tebrik etti

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı , ’ı arayarak sonuçlarından dolayı tebrik etti.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 22:18
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