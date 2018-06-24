Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Oğuzhan Asiltürk , 24 Haziran , seçim , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Saadet Partisi
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