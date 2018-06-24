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'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Arnavutluk ı , telefonda konuştu. Arnavutluk Başbakan'ı Edi Rama Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Edi Ramadan Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik telefonu
Arnavutluk ı , ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep 'ı tebrik etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavut lidere tebriği için teşekkür etti.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:59
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