Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavut lidere tebriği için teşekkür etti.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçimlerdeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavut lidere tebriği için teşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.