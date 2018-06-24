Seçim yasağının kalkmasıyla beraber seçim sonuçları ajans ve haber bültenlerine düştü. Erdoğan'ın birçok ilde farka koştuğu seçimde Muharrem İnce hezimeti yaşadı.
Gerek Batı'nın, gerek FETÖ'nün, gerek yurt içindeki şer odaklarının; kısacası tek ortak noktası Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı olanların bin bir türlü benzemezliklerine ve çelişkilerine rağmen bir araya gelerek son nefesleriyle şişirdikleri İnce balonu erken patladı.
Gerek Batı'nın, gerek FETÖ'nün, gerek yurt içindeki şer odaklarının; kısacası tek ortak noktası Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı olanların bin bir türlü benzemezliklerine ve çelişkilerine rağmen bir araya gelerek son nefesleriyle şişirdikleri İnce balonu erken patladı.
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