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balonu erken patladı

Genel Başkanı ’nun kurnaz bir oyunla aday yaptığı ilk sandıkta hezimeti yaşadı. Bin bir benzemezin ve Erdoğan düşmanlığı etrafında toplanarak desteklediği ve ümit bağladığı İnce’nin serüveni erken bitti

Güle güle Muharrem İnce!
yasağının kalkmasıyla beraber seçim sonuçları ajans ve haber bültenlerine düştü. Erdoğan'ın birçok ilde farka koştuğu seçimde hezimeti yaşadı.

Gerek Batı'nın, gerek 'nün, gerek yurt içindeki şer odaklarının; kısacası tek ortak noktası Erdoğan ve düşmanlığı olanların bin bir türlü benzemezliklerine ve çelişkilerine rağmen bir araya gelerek son nefesleriyle şişirdikleri İnce balonu erken patladı.

"HOŞÇAKAL İNCE"

Vatandaşlar seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Muharrem İnce'nin "hoşçakal" yazdığı tweet'i tiye alarak mizahi göndermeler yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, İnce'nin söz konusu paylaşımının altında adeta "sana da hoşçakal" demek için yer kaptılar…


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  • 24 Haziran 2018, Pazar 20:59
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