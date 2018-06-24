;
Yol Durumu
  1. Destici'den Erdoğan'a tebrik telefonu
  2. Edi Rama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Anadolu İhtilali!

'ın seçim zaferini kutluyor. Millet yine muhalefeti sandığa gömüp tercihini istikrardan yana kullandı.

Anadolu İhtilali!
Merakla beklenen seçim geldi çattı. Millet kararını yine 'den yana kullandı. 'nin ilk Başkanı olarak Türkiye'nin tarihine geçti.
Yalova'da vatandaşlar 'Cumhur'un zaferini kutluyor


'CUMHUR'UN ZAFERİ
Kirli ittifaklar yıkıldı, çirkin algı operasyonları tutmadı. Millet Erdoğan'a devam yıkım ittifakına tamam dedi. Bu zafer yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı!





Etiketler: , , ,
  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar