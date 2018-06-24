Anadolu İhtilali!

Merakla beklenen seçim geldi çattı. Millet kararını yine AK Parti'den yana kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk Başkanı olarak Türkiye'nin tarihine geçti.
'CUMHUR'UN ZAFERİ
Kirli ittifaklar yıkıldı, çirkin algı operasyonları tutmadı. Millet Erdoğan'a devam yıkım ittifakına tamam dedi. Bu zafer yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı!
'CUMHUR'UN ZAFERİ
Kirli ittifaklar yıkıldı, çirkin algı operasyonları tutmadı. Millet Erdoğan'a devam yıkım ittifakına tamam dedi. Bu zafer yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı!
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