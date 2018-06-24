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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.Com.tr'de! İşte il il seçim sonuçları

​Milyonlarca kişinin büyük heyecan içinde beklediği gün geldi, çattı. 24 Haziran Pazar günü sabah 08:00 itibari ile oy kullanma işlemi başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar ‘seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, sandıklar ne zaman saat kaçta açılıyor’ gibi soruların yanıtını merak etmeye başladı. ’ndan bu konu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Başkanı Sadi Güven’in, seçim sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ile ilgili yaptığı açıklamaları burada bulabilirsiniz. Peki sandıklar ne zaman saat kaçta açılıyor ve kapanacak? Seçim yasakları kalktı, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları açıklanıyor! Seçim sonuçları anbean Takvim.com.tr'de...

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Takvim.Com.trde! İşte il il seçim sonuçları

() kararına göre, 'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı. Milyonlarca vatandaş seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, seçim sonuçlarında kimin kazanacağını merak ediyor. Seçim sonuçları açıklanıyor! İl il seçim sonuçları anbean Takvim.com.tr'de.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

SEÇİM SONUÇLARI İL İL TAKVİM.COM.TR'DE


Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak. YSK'nın yasak kararını kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları aşağıdaki linkte yayınlanacaktır.

SEÇİM YASAKLARI 18:45'TE KALKACAK


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin yayın yasağının saat 18.45 itibarıyla kalkacağını bildirdi.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 18.45'e çekilmesini uygun buldu.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 18.45'ten itibaren yayınlanabilecek.

​​YABANCI GAZETECİLERDEN SEÇİMLERE YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.

Yabancı basın mensupları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Anadolu Ajansının (AA) iş birliğiyle Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da kurulan "Seçim 2018" basın merkezlerinden seçim sonuçlarını izliyor.

BYEGM'den alınan rakamlara göre, seçimleri takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensupları dahil, 34 ülkeden 650'ye yakın basın mensubu akredite oldu.

Türkiye'deki seçimlere en büyük ilgiyi Fransa basını gösterirken, bu ülkeden 43 basın mensubu akredite oldu. Fransa'yı 36 gazeteci ile İngiltere, 23 basın mensubuyla Almanya takip etti. İspanya'dan 12, Yunanistan'dan 10, ABD ve Belçika'dan ise 9'ar gazeteci akredite oldu.

Merkezde, yabancı gazetecilere elektrik ve internet gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanırken, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 17:01
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