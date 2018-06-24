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'de balkon zafere hazır

'da Genel Merkezi'nde sonrası zafer konuşması yapmak için balkonda hazırlıklar tamamlandı.

AK Partide balkon zafere hazır

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili lerinin tamamlanmasından sonra Genel merkezi önünde toplanacak partililer için hazırlıklar tamamlandı.

BALKONLAR HAZIR

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parti genel merkezinde de basın mensupları için ayrılan tribünde yerli ve yabancı basın mensupları yerini alırken, balkonlar da hazır hale getirildi.



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  • 24 Haziran 2018, Pazar 16:35
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