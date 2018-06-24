Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tamamlanmasından sonra AK Parti Genel merkezi önünde toplanacak partililer için hazırlıklar tamamlandı.
BALKONLAR HAZIR
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parti genel merkezinde de basın mensupları için ayrılan tribünde yerli ve yabancı basın mensupları yerini alırken, balkonlar da hazır hale getirildi.
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