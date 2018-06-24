AGİT gözlemcilerinden seçim açıklaması!

AGİT-PA ve Rusya parlamentosu alt kanadı Devlet Duması Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlardan Sorumlu Komite Üyesi Turov, AGİT-PA'dan iki kişi, Şangay İşbirliği Örgütünü temsilen bir kişi olmak üzere Rusya Federasyonu'ndan gelen üç gözlemcinin seçim izleme faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sabah saatlerinden itibaren toplam 11 sandığı ziyaret ettiklerini belirten Turov, "Hem Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekilleri hem de AGİT gözlemci misyonu olarak buradayız. Sabah saatlerinden itibaren çok yoğun bir katılım gözlemledik." dedi.

Seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini vurgulayan Turov, şöyle devam etti:

"Ankara'da gördüğümüz katılım çok yoğundu. Sürekli seçmen akını söz konusuydu. Kapanışta da katılımın yoğun olduğu teyit edilmiş oldu. Ziyaret ettiğimiz sandıklarda seçim mevzuatına aykırılık teşkil eden herhangi bir durumla karşılaşmadık. Dolayısıyla seçmenin iradesini etkileyen herhangi bir unsur olmadığını söyleyebiliriz."

"SANDIKLARDA TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILANDIK"

Seçim işlemleri sırasında tüm siyasi parti temsilcilerinin bir arada olmasının şeffaflığın göstergesi olduğunu söyleyen Turov, "Ziyaret ettiğimiz tüm sandıklarda Türkiye Cumhuriyeti seçim mevzuatına aykırı bir durum olmadığı için seçimin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Seçim izleme faaliyetleri sırasında hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını belirten Turov, "Ziyaret ettiğimiz sandıklarda resmen bir Türk misafirliği ile karşılaştık. Güler yüzlü, tamamen yardıma açık, görmek istediğimiz tüm belgelere bakma fırsatımız olmuştur. Seçmen kütüklerinde kaç kişi olduğu gibi tüm bilgiler bizimle şeffaf bir ortamda paylaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.