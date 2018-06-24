İzmir 'in Karabağlar ilçesindeki annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"Türkiye yeni sistemde, yeni ufuklara istikrar ve güven içersinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış, kardeşlik getirmesini diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında, güzel bir seçim ortamı getiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanıyor. Seçim İzmirimize, milletimize tekrardan hayırlı olsun diyorum." Başbakan Yıldırım, Libya'da kaçırılan Türklerle ilgili olarak ise, "Zahmetli bir çalışma ile kurtarıldılar. Tekrardan geçmiş olsun arkadaşlara ve ailelerine" dedi.

"KOLTUK DA ELİMİZDE KALDI"

Yıldırım, çıkışta açıklamalarda bulunurken bir basın mensubunun "Son başbakansınız görevi devredemeyeceksiniz, duygularınızı alabilir miyiz?" sorusuna, "Koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağım artık." esprisiyle yanıt verdi.