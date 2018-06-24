Türkiye kararını verdi, 24 Haziran seçimlerinde sandıklara akın ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin ilk Başkanı yaptı.
Milletin iradesiyle zafere koşan Erdoğan, zafer sonrası da yine milletin tebriğini bizzat kabul etti.
İşte Erdoğan'ın zafer sonrası tebrikleri kabul ettiği anların ilk görüntüleri:
Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği bir diğer görüntü:
Milletin iradesiyle zafere koşan Erdoğan, zafer sonrası da yine milletin tebriğini bizzat kabul etti.
İşte Erdoğan'ın zafer sonrası tebrikleri kabul ettiği anların ilk görüntüleri:
Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği bir diğer görüntü:
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