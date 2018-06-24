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  1. Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama

''nin ilk Başkanı' Erdoğan leri kabul etti

Yurdun dört bir yanından sandıklara akın eden vatandaşlar, 'nin ilk Başkanı yaptı. Erdoğan sonrası, zafer sonrası leri böyle kabul etti

Türkiyenin ilk Başkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
kararını verdi, lerinde sandıklara akın ederek 'ı Türkiye'nin ilk Başkanı yaptı.

Milletin iradesiyle zafere koşan Erdoğan, zafer sonrası da yine milletin tebriğini bizzat kabul etti.

İşte Erdoğan'ın zafer sonrası leri kabul ettiği anların ilk görüntüleri:

Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği bir diğer görüntü:

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 23:02
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