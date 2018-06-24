Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimdeki başarısından dolayı kutladı.
Ömer el-Beşir'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçimdeki başarısından dolayı kutladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
- Özbekistan Devlet Başkanı'ndan Erdoğan'a tebrik telefonu
- CHP ve FOX'tan seçim sonuçlarına gölge düşürme operasyonu
- Mahmud Abbas'tan Erdoğan'a tebrik telefonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.