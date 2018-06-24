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Ömer el-Beşir'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, 'ı arayarak seçimdeki başarısından dolayı kutladı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 21:57
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