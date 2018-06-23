Topunuz gelin!

Ankara, iç ve dış kumpasları tespit etti. 24 Haziran'da erken seçime karar verdi. Bunu gören karanlık odaklar hemen harekete geçti. Türk düşmanlığı sergiledi.
Batı, gurbetçileri baskı altına alıp teröristleri destekledi. Fakat hiçbir şey elde edemedi. Şimdi de Türkiye'yi tehdide yöneldi. Milli iradeye müdahaleye yeltendi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Tayyip Erdoğan bir kez daha kazanırsa AB üyelik sürecini sona erdirmeliyiz.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye totaliter islamcı bir diktatörlük. Erdoğan hükümeti ancak İran kadar demokratik...
Avusturya Başbakanı Sebastıan Kurz: Erdoğan kaldığı sürece Avrupa Birliği Türkiye'ye para vermesin.
Teröristbaşı Fetullah Gülen: Bu son fırsatımız. Herkes Erdoğan karşısındaki adayları desteklesin.
PKK canisi Cemil Bayık: Halk, bu defa Erdoğan'dan kurtuluyor. HDP barajı mutlaka aşmalı...
İngiliz medyası: Mega projeler Erdoğan'ın elini güçlendiriyor, yine kazanacak.
Batı, gurbetçileri baskı altına alıp teröristleri destekledi. Fakat hiçbir şey elde edemedi. Şimdi de Türkiye'yi tehdide yöneldi. Milli iradeye müdahaleye yeltendi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel: Tayyip Erdoğan bir kez daha kazanırsa AB üyelik sürecini sona erdirmeliyiz.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye totaliter islamcı bir diktatörlük. Erdoğan hükümeti ancak İran kadar demokratik...
Avusturya Başbakanı Sebastıan Kurz: Erdoğan kaldığı sürece Avrupa Birliği Türkiye'ye para vermesin.
Teröristbaşı Fetullah Gülen: Bu son fırsatımız. Herkes Erdoğan karşısındaki adayları desteklesin.
PKK canisi Cemil Bayık: Halk, bu defa Erdoğan'dan kurtuluyor. HDP barajı mutlaka aşmalı...
İngiliz medyası: Mega projeler Erdoğan'ın elini güçlendiriyor, yine kazanacak.
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