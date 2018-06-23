;
Yol Durumu
  1. Daha çok çıldıracaklar
  2. Malezyalı müslümanlardan Erdoğan'a destek programı

Topunuz gelin!

'nin sözde dost ve müttefikleri, terör örgütlerini yanına aldı. Yarın sandığa gidecek bu kahraman milletin iradesini değiştirebileceğini sandı

Topunuz gelin!
, iç ve dış kumpasları tespit etti. 24 Haziran'da erken seçime karar verdi. Bunu gören karanlık odaklar hemen harekete geçti. Türk düşmanlığı sergiledi.

Batı, gurbetçileri baskı altına alıp teröristleri destekledi. Fakat hiçbir şey elde edemedi. Şimdi de Türkiye'yi tehdide yöneldi. Milli iradeye müdahaleye yeltendi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel: Tayyip Erdoğan bir kez daha kazanırsa üyelik sürecini sona erdirmeliyiz.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: totaliter islamcı bir diktatörlük. Erdoğan hükümeti ancak İran kadar demokratik...



Avusturya Başbakanı Sebastıan Kurz: Erdoğan kaldığı sürece Avrupa Birliği Türkiye'ye para vermesin.



Teröristbaşı : Bu son fırsatımız. Herkes Erdoğan karşısındaki adayları desteklesin.



canisi : Halk, bu defa Erdoğan'dan kurtuluyor. barajı mutlaka aşmalı...



İngiliz medyası: Mega projeler Erdoğan'ın elini güçlendiriyor, yine kazanacak.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar