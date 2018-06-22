Güçlüyü değil haklıyı savunan, her fırsatta ezilenlerin yanında yer alan Erdoğan, müslümanların umudu olmaya devam ediyor.
Son olarak Malezyalı müslümanlar bir dua ve Kur'an programı düzenleyerek yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın zafer elde etmesi için dua etmek üzere bir araya geliyor... Müslüman Dünyası Araştırma Merkezi tarafından organize edilen program yarın gerçekleştirilecek.
Son olarak Malezyalı müslümanlar bir dua ve Kur'an programı düzenleyerek yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın zafer elde etmesi için dua etmek üzere bir araya geliyor... Müslüman Dünyası Araştırma Merkezi tarafından organize edilen program yarın gerçekleştirilecek.
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