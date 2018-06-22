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lı müslümanlardan Erdoğan'a destek programı

Erdoğan dünyanın dört bir yanından mazlumların umudu olmaya devam ediyor. 'da dua ve Kur'an tilaveti programı düzenleyen müslümanlar, Erdoğan'ın zaferi için dua edecekler...

Malezyalı müslümanlardan Erdoğana destek programı
Güçlüyü değil haklıyı savunan, her fırsatta ezilenlerin yanında yer alan Erdoğan, müslümanların umudu olmaya devam ediyor.

Son olarak lı müslümanlar bir dua ve Kur'an programı düzenleyerek yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın zafer elde etmesi için dua etmek üzere bir araya geliyor... Müslüman Dünyası Araştırma Merkezi tarafından organize edilen program yarın gerçekleştirilecek.

MAZLUMLARIN DOSTU HAKİKATIN SESİ

Programın davetiyesinde yer alan "Müslüman dünyasının büyük lideri Türkiye Cumburbaşkanı için Kur'an tilaveti ve duâ programı. Mazlumların dostu, mültecilerin sığınağı, hakikâtin sesi Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım Türkiye'ye ve tüm Müslüman dünyasına liderlik etmesi için ona zafer ve başarı ver." ifadeleri dikkat ise dünyanın dört bir yanından mazlumların ve müslümanların ümidini 'ye ve Erdoğan'a bağladığını göstermesi açısından çekti.
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  • 22 Haziran 2018, Cuma 22:21
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