Sıkıysa şehir merkezine gelsinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da sırasıyla Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçe mitinglerinde halka hitap etti. Erdoğan buralardaki konuşmalarında şunları söyledi:
MİT'İ SATACAKLARMIŞ
Bir tanesi çıkmış, 'Ne işin var hızlı trende' diyor. 'Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır' diyor. Bunlar ilkel ilkel. Bunlara kağnı vereceksin kağnı ile seyahat etsinler. Öbürü de MİT'i de satacakmış. 'İstihbaratı satacağım' diyenden cumhurbaşkanı olur mu? Bu ne zavallılıktır.
ÜLKEMİZİ RAHATSIZ EDENİ VURURUZ
Biz uçaklarımızı, SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapıyoruz. Şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle İHA'larla. İHA'lar koordinatları veriyor, F-16'lar tepelerine biniyor. Biz kararımızı verdik mi gireriz. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun vururuz.
DEVLETİN MEMURUNA KÜFÜR EDİYOR
Bunlarda yalan, hakaret, iftira var. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem 'Ne işiniz var?' diyor. Bunun dünyadan haberi yok. Devletin memuruna gelsin küfretsin. Dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada... Senin cibilliyetin bu. Genel Başkan'ın da öyle. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.
AZİZ SANCARLAR'IN SAYISI ARTACAK
Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık. Hepsine üniversite açtık. 75 üniversite varken şimdi 205 üniversitemiz var. Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Aziz Sancar'ların sayısı artacak.
KİMSEDEN İZİN ALMADIK
Terörle mücadelede ne dedim ben? "Bunların inlerine gireceğiz" dedim. Bunlar "Afrin'e girme" dediler. Bay Muharrem "ABD'den izin almadan Kandil'i vuramazlar" dedi. Bay Muharrem, sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadrodan
toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. Kimseden izin almadık.
TEHDİT EDİYORLAR
HDP doğuda ilçe başkanlarımızı telefonla tehdit ediyor. Benim ilçe başkanlarımı tehdit etmekle bu iş olmaz. Sıkıysa şehir merkezine gelin. adımı Suruç'ta attınız. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Suruç'ta PKK paçavrasını elinde tutan katil şu anda içerde...
Erdoğan'ın mitinglerine küçük büyük yüz binlerce vatandaş katıldı.
YENİ HAVALİMANI BATI'YI ÇILDIRTIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam TRT'de canlı yayında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, "Yeni havalimanı Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Kürt annelerini bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütü bu HDP nasıl oluyor da hala oy alıyor. Anlamakta zorlanıyorum. İnce, Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu bir kişiyi ziyaret ediyor. İcazet alıyor veya destek alıyor. Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak.
OTOPARK MÜJDESİ
Erdoğan, "Gaziosmanpaşa'nın sokaklarında arabayı park edecek yer yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçları o parklara park edecekler, sokağa değil" dedi.
MİT'İ SATACAKLARMIŞ
Bir tanesi çıkmış, 'Ne işin var hızlı trende' diyor. 'Yüksek hızlı tren göçü hızlandırır' diyor. Bunlar ilkel ilkel. Bunlara kağnı vereceksin kağnı ile seyahat etsinler. Öbürü de MİT'i de satacakmış. 'İstihbaratı satacağım' diyenden cumhurbaşkanı olur mu? Bu ne zavallılıktır.
ÜLKEMİZİ RAHATSIZ EDENİ VURURUZ
Biz uçaklarımızı, SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapıyoruz. Şu anda Kandil'e iniyoruz. Neyle İHA'larla. İHA'lar koordinatları veriyor, F-16'lar tepelerine biniyor. Biz kararımızı verdik mi gireriz. Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz, gerekirse Sincar'da olacağız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun vururuz.
DEVLETİN MEMURUNA KÜFÜR EDİYOR
Bunlarda yalan, hakaret, iftira var. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem 'Ne işiniz var?' diyor. Bunun dünyadan haberi yok. Devletin memuruna gelsin küfretsin. Dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada... Senin cibilliyetin bu. Genel Başkan'ın da öyle. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.
AZİZ SANCARLAR'IN SAYISI ARTACAK
Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadık. Hepsine üniversite açtık. 75 üniversite varken şimdi 205 üniversitemiz var. Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Aziz Sancar'ların sayısı artacak.
KİMSEDEN İZİN ALMADIK
Terörle mücadelede ne dedim ben? "Bunların inlerine gireceğiz" dedim. Bunlar "Afrin'e girme" dediler. Bay Muharrem "ABD'den izin almadan Kandil'i vuramazlar" dedi. Bay Muharrem, sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadrodan
toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. Kimseden izin almadık.
TEHDİT EDİYORLAR
HDP doğuda ilçe başkanlarımızı telefonla tehdit ediyor. Benim ilçe başkanlarımı tehdit etmekle bu iş olmaz. Sıkıysa şehir merkezine gelin. adımı Suruç'ta attınız. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Suruç'ta PKK paçavrasını elinde tutan katil şu anda içerde...
Erdoğan'ın mitinglerine küçük büyük yüz binlerce vatandaş katıldı.
YENİ HAVALİMANI BATI'YI ÇILDIRTIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam TRT'de canlı yayında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, "Yeni havalimanı Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Kürt annelerini bu şekilde ağlatan bu PKK terör örgütü bu HDP nasıl oluyor da hala oy alıyor. Anlamakta zorlanıyorum. İnce, Edirne cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu bir kişiyi ziyaret ediyor. İcazet alıyor veya destek alıyor. Pazartesi Türkiye çok farklı bir şekilde uyanacak.
OTOPARK MÜJDESİ
Erdoğan, "Gaziosmanpaşa'nın sokaklarında arabayı park edecek yer yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçları o parklara park edecekler, sokağa değil" dedi.
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