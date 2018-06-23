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  1. Sıkıysa şehir merkezine gelsinler

lerin si hiç düşmeyecek

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yarınki kritik öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kesintilere anında müdahale için bakanlık bünyesinde takip merkezleri kuruldu. 25 kriz merkezi oluşturuldu

Seçimlerin enerjisi hiç düşmeyecek
ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'ın talimatı ile yarın yapılacak lerde enerji güvenliğinin sağlanması için gerçekleşecek çalışmalara ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Seçim günü, kesinti yaşanmaması, gerçekleşebilecek kesintilere de anında müdahale için bakanlık bünyesinde özel bir takip merkezi kuruldu. TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve ilgili 21 elektrik dağıtım şirketi bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu.

BAKAN TAKİPTE


Bakan Berat Albayrak, tüm ekipleri gün boyu takip edecek. Bakanlıkta önceki gün yapılan toplantı sonrasında her alanda olası arızalara karşı anında müdahale birimleri oluşturuldu. Tüm tedbirlerin takibi ve koordinasyonu için bakanlık bünyesinde, tüm genel müdürlerin yer alacağı bir özel merkez devrede olacak.

BAKIMLAR TAMAM


Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekelerinin bakım ve onarımları yapıldı. Seçim kurullarında, mevcut jeneratörlerin çalışır durumda olduğu test edilecek, jeneratörü bulunmayanlar ile ilgili olarak olası arıza durumları için talep halinde uygun güçte mobil jeneratörler temin edilecek. Ayrıca her seçim kurulunun bulunduğu lokasyonda 23 Haziran 08:00'dan 25 Haziran 08:00'a kadar vardiyalı olarak arıza ekipleri hazır olacak. Öte yandan doğalgaz iletiminde de gerekli tedbirler alındı.

YSK İÇİN GEREKLİ BAKIMLAR YAPILDI


Yüksek Seçim Kurulu'nun Bilgi İşlem Merkezi'nin bulunduğu binanın elektrik ihtiyacının karşılandığı tüm alternatif hatların, trafoların ve binadaki mevcut jeneratörün kontrol ve bakımları da yapıldı. İhtiyaç halinde kullanılabilecek üç ayrı alternatif besleme hattına, binadaki mevcut jeneratöre ve kesintisiz güç kaynağına ilaveten bir mobil jeneratör daha tesis edilerek hazır hale getirildi.

SABOTAJ RİSKİNE KARŞI TEDBİR


Olası sabotajlara karşı kritik tesislerin güvenliği için valiliklerle de irtibata geçilerek mevcut güvenlik personellerine ilaveten koruma da talep edilecek. Öte yandan çağrı merkezi personel ve arıza ekip sayıları seçim günü en yüksek seviyeye çıkarılacak ve arıza durumunda hızlı müdahale için tüm ekipler de malzeme tedariki yapacak.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 02:54
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