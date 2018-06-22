Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un ilçelerini kapsayan miting programları kapsamında Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kasımpaşa'da vatandaşların coşkulu bir şekilde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.





'BU ADAYLARIN HANGİSİNİ DÜNYA TANIR'

Muhalefete tepki gösteren Erdoğan, ''Fakat öyle de olsa böyle de olsa, şu anda ya bu adayların hangisi dünyayı tanır? Soruyorum, hangisi tanır? Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle acaba görüşmüş? Şu anda bu kardeşiniz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesi. Evet, en uzun süre. Şu anda benimle beraber bir Sayın Putin var.'' ifadelerini kullandı.









"BUNDAN NASIL CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU HAYRET"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ve terörle ilgili bir lafları yok çünkü bunlar el ele dolaşıyorlar. Bunlarla Ankara'dan İstanbul'a el ele kol kola yürümediler mi? Bunların terörle ilgili derdi yok, bizim derdimiz var. Biz terörle içerde ve dışarda mücadele veriyoruz. Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın terörist, Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak'tayız. Kandil'e giremez, dedi bu zavallı ya. Bundan nasıl cumhurbaşkanı adayı oldu hayret. Bunlar dershane işletmeciliği yapıyor, öğretmenlerin SSK primini dahi ödemiyor. Geçenlerde sosyal medyaya düştü, çok enteresan bir memura koruma polisiyle alakalı yaptığı hakaretleri, saygısızlıkları duydunuz mu? Bir cumhurbaşkanı adayından bu ifadeler duyulur mu ya. Bu CHP olunca duyulur. Bu Pazar çok önemli. Bunlara öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.





"BU ADAYLARIN HANGİSİ DÜNYAYI TANIR"

Bütün herkesin sandığa gitmesini sağlanması gerektiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu evladınız büyükşehir belediye başkanlığına gönderdiniz. İstanbul çöp dağlarıyla kaplıydı, hava kirliliği tavan yapmıştı, susuzluk tavan yapmıştı. Bu evladınızla birlikte bunlar kaldı mı? Bunlara karşı şimdi sandıkta hesabı sormayacak mıyız? Ben diyorum ki gelin bir gayret, bir gün çok çalışalım. Bütün ahbapları arayacağız. Hepsinin sandığa gitmesini sağlamalıyız. Bütün o belediye başkanlığım dönemimde, buraların evladı olmak çocuğu olmak ayrı bir gurur veriyor. Bununla beraber göğsümüzü gere gere her yerde söyledim. Ben Kasımpaşalıyım. Biz aslını inkar edenlerden olmadık. Geldiğimiz yeri inkar edenlerden olmadık. Buradan çıktı, burada doğdum, burada büyüdüm, burada Piyalepaşa İlkokulunda okudum. Ondan sonrada İstanbul İmam Hatip Okuluna geçtim. Oradan üniversiteye gittim. Benim için nasıl iftiralar attılar üniversite okumamışım. Bu geri zekalılarla çok uğraştık. Bana kalmadı okulun rektörü bunlara cevabı verdi. Bu adayların hangisini dünyayı tanır. Dünya liderlerinden bunların hangisi kaç tane liderle görüştü. Bu kardeşiniz Birlemiş Milletler Genel Kurulunda en uzun süre görev yapan liderlerden bir tanesidir. Şuanda benimle beraber Putin var. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Terörle mücadelede güzel bir mücadele veriyoruz. Ekonomide attığımız adımlar ortada" diye konuştu.









"BAY MUHARREM, BAY KEMAL SİZLERİ MUHATAP ALMAM DOĞRU DEĞİL AMA RAHAT DURMUYORSUNUZ"

Kızların üniversiteye gitme oranında artışın sağlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızların okuması diye bir şey var mıydı? Bunu biz yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimi geliştirdik. Yüzde 85 tırmandık, yüzde 100 gidiyoruz. Bay muharrem senin fizik öğretmeni olmak bunları bağlamaz. Kızlarda üniversite yüzde 13'ten yüzde 44'e çıktı. Bunlarla Türkiye nereden nereye gidiyor. Bay Muharrem, Bay Kemal sizi aslında muhatap almam doğru değil ama rahat durmuyorsunuz. Onun için cevap vermek zorunda kalıyorum" diye konuştu.









"BİZ İCRAAT YAPIYORUZ, CHP LAF ÜRETİYOR"

Beyoğlu'na yapılacak olan projelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyoğlu'nda yapılan projeleri Beyoğlu'na güzel bir millet kıraathanesi yapacağız. Beyoğlu'nun en önemli adımı ramazanda geldim. Atatürk Kültür Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük opera binası yapıyoruz. Yıkımı hemen hemen bitti. O yıkımla birlikte muhteşem bir proje var. Bu projeyi hayata geçirerek Taksim Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Bir şey daha yapacağız. İstiklal Caddesi'nin çıkışında sağda bir kilise, Taksim'de büyük bir camimiz yok, tam onun karşısına yaklaşık 5 bin kişilik bir cami yapıyoruz. Caminin kaba inşaatı bitti. Altında da Türk İslam Eserleri Müzesi gibi bir müze olacak. Çeşitli kitap evleri olacak. Beyoğlu Taksim bu esere sahip çıkacak. Yani olmayanları yapıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Siz zaten işi kavradınız. İnşallah kardeşlerim bütün bunlarla beraber bir adım Türkiye'yi uluslararası camiaya farklı bir şekilde taşımalıyız. Bir müjde daha vereceğim Camialtı Tersanesi, Taşkızak Tersanesi inşallah yerine muhteşem bir proje inşallah yapacağız. Bu proje ile Haliç çok ciddi bir çekim alanı oluşturuyor. Burası turizmde patlama yaşayacak. Bu çirkinlikleri burada görmeyeceğiz. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binası aynı şekilde aslına uygun olarak restore edilecek. Biz icraat yapıyoruz. CHP laf üretiyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu Camialtı Tersanesi ve Taşkızak Tersanesi proje Türkiye'nin medarı iftiharı olacak. Uluslararası yarışma derecesi almış bir proje. Biz bu yola böyle çıktık. Doğup büyüdüğüm Kasımpaşa'ya Beyoğlu'na bu yakışır" şeklinde konuştu.