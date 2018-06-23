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yasakları başladı! Seçim yasakları nedir? Seçim yasakları ne zaman uygulanır?

ve 27. Dönem Milletvekili Genel lerine ilişkin propaganda dönemi saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de en çok sorulan sorular arasında " Seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor?" soruları yer alıyor. Peki seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

Seçim yasakları başladı!
Yüksek Kurulunun () seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propagandaserbestliği saat 18.00'de bitti. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (23 Haziran) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak. Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 18:31
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