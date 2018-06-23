CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karar gazetesine konuştu ve "Benim başörtüsü yasağını savunuyor olmam mümkün değil. Ben nasıl başörtüsü düşmanı olabilirim: Yok öyle bir şey. Başörtüsü yasağını savunan bir konuşmam yok. Başörtüsüne mesafeli de durmadım hiç. Beni ilgilendirmedi hiç. Ben dün ne isem bugünde aynı Muharrem İnce'yim. Ben nasıl başörtüsü yasağını savunurum" iddiasında bulundu.
İşte İnce'nin başörtüsü düşmanlığı kronolojisi
CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı bir konuşmasında “Ben dün ne isem bugün de aynı Muharrem İnce’yim” dedi. Geçmişte başörtüsü düşmanlığı yapan İnce'nin bu söylemi, "Acaba yine başörtüsüne yasak mı getirecek?" sorularını akıllara getirdi.
Etiketler: muharrem ince , Anayasa Mahkemesi , CHP
- Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingi'nde terör örgütleri kol kola
- CHP'nin Maltepe Miting oyunu
- İşte HDP'nin seçim sonrası Öcalan planı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler
- Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.