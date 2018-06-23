İşte İnce'nin başörtüsü düşmanlığı kronolojisi



​

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karar gazetesine konuştu ve "Benim başörtüsü yasağını savunuyor olmam mümkün değil. Ben nasıl başörtüsü düşmanı olabilirim: Yok öyle bir şey. Başörtüsü yasağını savunan bir konuşmam yok. Başörtüsüne mesafeli de durmadım hiç. Beni ilgilendirmedi hiç. Ben dün ne isem bugünde aynı Muharrem İnce'yim. Ben nasıl başörtüsü yasağını savunurum" iddiasında bulundu.