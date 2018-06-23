;
Yol Durumu
  1. Erdoğan İnce'nin miting rakamlarını açıkladı

İşte İnce'nin başörtüsü düşmanlığı kronolojisi

cumhurbaşkanı adayı yaptığı bir konuşmasında “Ben dün ne isem bugün de aynı Muharrem İnce’yim” dedi. Geçmişte başörtüsü düşmanlığı yapan İnce'nin bu söylemi, "Acaba yine başörtüsüne yasak mı getirecek?" sorularını akıllara getirdi.



'nin Cumhurbaşkanı adayı , Karar gazetesine konuştu ve "Benim başörtüsü yasağını savunuyor olmam mümkün değil. Ben nasıl başörtüsü düşmanı olabilirim: Yok öyle bir şey. Başörtüsü yasağını savunan bir konuşmam yok. Başörtüsüne mesafeli de durmadım hiç. Beni ilgilendirmedi hiç. Ben dün ne isem bugünde aynı Muharrem İnce'yim. Ben nasıl başörtüsü yasağını savunurum" iddiasında bulundu.

Etiketler: , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 17:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar