Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkari'nin sınır bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, harekatlar neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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