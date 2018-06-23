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'ın kuzeyine hava harekatı! 7 Terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irakın kuzeyine hava harekatı!

'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkari'nin sınır bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekatlar neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 18:44
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