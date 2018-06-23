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Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

Yeni Havalimanı'nın bitmesi ve test uçuşlarından bitmesinin ardından ismi ne olacak tartışmaları başladı.

Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor
Kanal , 3. köprü, 3. Havalimanı'na canhıraş bir biçimde karşı olanlar, bugün ismine karar vermek istiyor. 'ı taşıyan uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği havalimanı için çeşitli isim talepleri var.

İSTEMEDİKLERİ HAVALİMANINA İSİM SEÇİYORLAR
Şehir Hastanesi'ni karalamak adına yalan haber üreten Fox TV spikeri da bu tartışmaya katıldı. Portakal, istemediği havalimanına isim önerisinde bulundu.



"ATATÜRK OLSUN"
Programının konsepti dahilinde sosyal medyada #Atatürkolsun hashtag'i açan Portakal, kapanacak olan havalimanının adının "Atatürk" olduğunu hatırlatarak ismin taşınması gerektiğini söyledi.



YALAN CUMHURİYET'İ DE TARTIŞMALARA ORTAK OLDU!
Yüz binlerce kişiye iş imkanı olacak Türkiye'yi şaha kaldıracak havalimanı hakkında zamanında çokça yalan haber yapan Cumhuriyet Gazetesi de tartışmalara ortak oldu. Zamanında 3. Havalimanı'nın insanları işsiz bırakacağı yalanını söyleyen gazete Portakal'ın açtığı hashtag'e destek verdi.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 13:47
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