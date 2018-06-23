Havalimanını istemeyenler havalimanının ismini tartışıyor

Kanal İstanbul , 3. köprü, 3. Havalimanı'na canhıraş bir biçimde karşı olanlar, bugün ismine karar vermek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı taşıyan uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği havalimanı için çeşitli isim talepleri var. Mersin Şehir Hastanesi'ni karalamak adına yalan haber üreten Fox TV spikeri Fatih Portakal da bu tartışmaya katıldı. Portakal, istemediği havalimanına isim önerisinde bulundu.

Programının konsepti dahilinde sosyal medyada #Atatürkolsun hashtag'i açan Portakal, kapanacak olan havalimanının adının "Atatürk" olduğunu hatırlatarak ismin taşınması gerektiğini söyledi.Yüz binlerce kişiye iş imkanı olacak Türkiye'yi şaha kaldıracak havalimanı hakkında zamanında çokça yalan haber yapan Cumhuriyet Gazetesi de tartışmalara ortak oldu. Zamanında 3. Havalimanı'nın insanları işsiz bırakacağı yalanını söyleyen gazete Portakal'ın açtığı hashtag'e destek verdi.