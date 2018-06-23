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'Mont'ra atak

dün çocukların tutulduğu kampı ziyaret ederken sırtında “Gerçekten umursamıyorum” yazılı bir mont giydi. medyası “’ı umursamıyor” yorumunu yaptı. Trump ise bu atağa Twitter’dan cevap verdi: “O yazı, yalancı medyaya gönderme...”

Montra atak
ABD Başkanı 'ın "sıfır tolerans" politikasını eleştiren çocukların ailelerinden ayrılmamasını savunan , -Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. 46 yaşındaki First Lady'nin giydiği ve sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı.

TWITTER YASAK!
Konuyla ilgili açıklama yapan Melania Trump'ın sözcüsü," O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Medyanın 'nin gardırobuna odaklanmasını temenni ediyorum" dedi. Trump karşıtı ABD medyası ise "Melania, hayat kadını skandalları sonrası Trump'a kızgın. Aylardır onu medyanın karşısından kaçırıyorlar. Sıfır tolerans tweet'inden sonra Twitter'ı da kullanmasının önüne geçtiler. First Lady, baskıdan bıktı. Ve kendisini ifade etmesinin tek yolu buydu" yorumlarını yaptı. Bu söylentilerin üzerine Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'Gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı yalancı medyanın haberlerine göndermedir. Melania da onların ne kadar ikiyüzlü olduklarını anladı ve onları artık sahiden umursamıyor" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Donald Trump


​MELANIA Trump, ailelerinden ayrı tutulan göçmen çocukların Teksas'taki kampını ziyaret etti.


CEKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI
BÖBREK ameliyatı geçirdikten sonra bir aya yakın ortalarda görünmeyen Melania, tekrar kameralar karşısına çıkmaya başladı. First Lady mikrofonlara konuşmadan da gündemde kalmayı başardı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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