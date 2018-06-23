'Mont'ra atak

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sıfır tolerans" politikasını eleştiren göçmen çocukların ailelerinden ayrılmamasını savunan Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti. 46 yaşındaki First Lady'nin giydiği ve sırtında "I don't really care, do you? (Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?) yazılı ceket ise tartışmalara yol açtı.
TWITTER YASAK!
Konuyla ilgili açıklama yapan Melania Trump'ın sözcüsü," O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Medyanın First Lady'nin gardırobuna odaklanmasını temenni ediyorum" dedi. Trump karşıtı ABD medyası ise "Melania, hayat kadını skandalları sonrası Trump'a kızgın. Aylardır onu medyanın karşısından kaçırıyorlar. Sıfır tolerans tweet'inden sonra Twitter'ı da kullanmasının önüne geçtiler. First Lady, baskıdan bıktı. Ve kendisini ifade etmesinin tek yolu buydu" yorumlarını yaptı. Bu söylentilerin üzerine Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'Gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı yalancı medyanın haberlerine göndermedir. Melania da onların ne kadar ikiyüzlü olduklarını anladı ve onları artık sahiden umursamıyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump
MELANIA Trump, ailelerinden ayrı tutulan göçmen çocukların Teksas'taki kampını ziyaret etti.
CEKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI
BÖBREK ameliyatı geçirdikten sonra bir aya yakın ortalarda görünmeyen Melania, tekrar kameralar karşısına çıkmaya başladı. First Lady mikrofonlara konuşmadan da gündemde kalmayı başardı.
TWITTER YASAK!
Konuyla ilgili açıklama yapan Melania Trump'ın sözcüsü," O sadece bir ceket, gizli bir mesaj barındırmıyor. Medyanın First Lady'nin gardırobuna odaklanmasını temenni ediyorum" dedi. Trump karşıtı ABD medyası ise "Melania, hayat kadını skandalları sonrası Trump'a kızgın. Aylardır onu medyanın karşısından kaçırıyorlar. Sıfır tolerans tweet'inden sonra Twitter'ı da kullanmasının önüne geçtiler. First Lady, baskıdan bıktı. Ve kendisini ifade etmesinin tek yolu buydu" yorumlarını yaptı. Bu söylentilerin üzerine Donald Trump konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump "Melanie'nin ceketinin arkasında yazan 'Gerçekten umursamıyorum ya sen?' yazısı yalancı medyanın haberlerine göndermedir. Melania da onların ne kadar ikiyüzlü olduklarını anladı ve onları artık sahiden umursamıyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump
MELANIA Trump, ailelerinden ayrı tutulan göçmen çocukların Teksas'taki kampını ziyaret etti.
CEKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI
BÖBREK ameliyatı geçirdikten sonra bir aya yakın ortalarda görünmeyen Melania, tekrar kameralar karşısına çıkmaya başladı. First Lady mikrofonlara konuşmadan da gündemde kalmayı başardı.
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