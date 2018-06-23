Liderlerin oy kullanacakları sandıklar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 24 Haziran seçimlerine saatler kaldı. Son güne kadar mitinglerine ara vermeden devam eden liderlerin oy kullanacakları yerler ve sandık numaralarıda belirlendi.

ERDOĞAN 'DA İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak.

İNCE OYUNU MEMLEKETİNDE KULLANACAK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu memleketi Yalova'da kullanacak.

24 Haziran Pazar günü Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy verecek İnce, daha sonra Ankara'ya gelerek, sonuçları takip edecek.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.

AKŞENER VE PERİNÇEK İSTANBUL'DA, KARAMOLLAOĞLU İSE ANKARA'DA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi 1067 numaları sandıkta oyunu kullanacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ise oyunu İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu 1154 numaralı sandıkta atacak.

DEMİRTAŞ CEZAEVİNDE OY KULLANACAK

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise tutuklu bulunduğu EdirneCezaevi'nde oy kullanacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sonuçları partisinin genel merkezinde takip edecek.