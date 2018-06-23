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Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğana küfüre 6 tutuklama

İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 21:28
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