İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
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