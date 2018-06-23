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'nin "oylar çalınacak" provokasyonu böyle elinde patladı

Her yaşadıkları hezimetleri "oylar çalınıyor, hileli seçim" bahanesiyle örtmek isteyen muhalefetin için giriştiği provokasyon da yine kendi açıklamaları ile ellerinde patladı. 'li ve 'nun yaptığı açıklamalar aslında bu iddianın bir bahane ve provokasyondan ibaret olduğunu gözler önüne serdi

CHPnin oylar çalınacak provokasyonu böyle elinde patladı
leri öncesinde, her seçimde olduğu gibi başarısızlıklarını "oylar çalınıyor" yalanının arkasına saklamak isteyenler algı oyunlarını bu seçim de sürdürdü. Fakat bu provokasyona cevap yine 'li isimlerden geldi.

CHP'Lİ ÖZEL: "BU SİSTEMDE BİR TANE OY ÇALMAK MÜMKÜN DEĞİL"



Yaratılmak istenen "seçimde hile" algısını ise yine CHP'li bir isim olan çürüttü.

CHP'li Özgür Özel: "Oylar çalınacakmış bilmem ne. Bir sürü yalanlar. 'SEÇSİS' denen sistemde bir tane OY çalınması mümkün değil. En ufak bir uyumsuzlukta sistem ALARM veriyor. Ve bu sistem bütün partilerde var." diyerek bu sistemde nın mümkün olmadığını ve dolayısıyla partisinin yöneticilerinin her seçim bu algıyı yaratarak başarısızlıklarını gizleme peşine düştüklerini kanıtlamış oldu.

​"SANDIKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK, HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

da yapmış olduğu "sandıkların güvenliğini sağladık hiç endişe etmeyin" açıklamasıyla, seçim öncesi yaratılmak istenen bu "hile" algısını da çürütmüş oldu.

Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu'nun önce itiraf eder gibi "bu sistemde bir tane bile oy çalmak mümkün değil, sandıklar güvenli" demesi ve seçimden sonra "oylar çalındı" algısı yaratmaya çalışması aslında bu durumun kendi başarısızlıklarını örtmek için giriştikleri bir provokasyon ve yalandan ibaret olduğunu gözler önüne seriyor..

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 21:00
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