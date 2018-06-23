Suriye'de savaşın gölgesinde yaşayan minik bir kızın hikayesi, içimizi titretti. Suriyeli 8 yaşındaki Maya Meri, doğarken bacaklarının dizden altını kaybetti. Babası Ali Meri de kendisi gibi engelliydi. Maya ve ailesi, Esad rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'e göç etti. Ane-babası ve 5 kardeşiyle bir çadırda yaşayan Maya'nın tek isteği yürüyebilmekti. Baba Ali Meri, PCV boruları ve konserve kutularından yaptığı "bacaklarla" kızını biraz olsun sevindirdi. Küçük kız, okula babasının konserve kutularından yaptığı "bacaklarla" okula gidip geldi. Ancak canını acıtan boru ve tenekeleri çıkarıp yerde sürünmek zorunda kalan Maya, protez bacak sahibi olmak istedi.
DOKTORLAR MUAYENE ETTİ
Maya'nın imdat çığlığı, hepimizi derinden etkiledi. "Tek hayalim yürümek" diyen Maya için Türkiye harekete geçti. Türk Kızılay'ı Maya'nın halini gerçekleştirmek için 4 doktor görevlendirdi. Aralarında ortopedi ve estetik uygulamalarında uzman olan doktorların da bulunduğu heyet, Maya'yı muayene etti. Protez bacak için işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Devreye giren Türk Kızılayı, İdlib'de yaşaşan Maya'ya tekerlekli sandalye gönderdi.
Ailesiyle çadır kentte yaşayan Maya, babasının boru ve konserve kutularından yaptığı "bacaklarla" yürüyor. Bu şekilde okula giden Maya, takdir belgesi aldığını ve doktor olmak istediğini söylüyor.
Çocuğu gibi engelli olan Ali Meri, kızının imdadına yetişen Türkiye'ye teşekkür etti.
BETİL BAŞ
DOKTORLAR MUAYENE ETTİ
Maya'nın imdat çığlığı, hepimizi derinden etkiledi. "Tek hayalim yürümek" diyen Maya için Türkiye harekete geçti. Türk Kızılay'ı Maya'nın halini gerçekleştirmek için 4 doktor görevlendirdi. Aralarında ortopedi ve estetik uygulamalarında uzman olan doktorların da bulunduğu heyet, Maya'yı muayene etti. Protez bacak için işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Devreye giren Türk Kızılayı, İdlib'de yaşaşan Maya'ya tekerlekli sandalye gönderdi.
Ailesiyle çadır kentte yaşayan Maya, babasının boru ve konserve kutularından yaptığı "bacaklarla" yürüyor. Bu şekilde okula giden Maya, takdir belgesi aldığını ve doktor olmak istediğini söylüyor.
Çocuğu gibi engelli olan Ali Meri, kızının imdadına yetişen Türkiye'ye teşekkür etti.
BETİL BAŞ
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