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İkinci kez gözaltında

İkinci kez gözaltında
Çiftlik Bank'ın ardından "Hipper" vurgunu ortaya çıktı. Hipper A.Ş.'nin kurucusu olan Muhammet S. (24) ile ortağı Sadun K. (50), kripto para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptı. Muhammet S., geçen Salı günü 'de kaçma hazırlığı yaparken, ortağı ise 'de yakalandı. Şirket ortağı Muhammet S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Ancak Muhammet S., aynı olayla ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gece Eskişehir'de yeniden gözaltına alındı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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