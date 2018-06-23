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Rekor barış

Rekor barış
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'ndan yararlanmak isteyenlerin sayısında rekor bir artış olduğunu belirterek, "İmar Barışı'na başvuru sayısı 2 haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı" dedi. İmar Barışı düzenlemesi kapsamında vatandaşların almak için başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebildiğini anımsatan Özhaseki, internet ortamında başvurusunu yapmakta güçlük çekenler için Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile ilçelerde tapu müdürlüklerinin bu süreçte yardımcı olduğunu kaydetti. Başvuruların 31 Ekim'e kadar süreceğinin altını çizen Özhaseki, "Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, işyerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak" diye konuştu. Yapı Kayıt Belgesi'nin bedelinin en son 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabileceğini hatırlatan Özhaseki, "Vatandaşlarımız, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne bağlı il muhasebe müdürlükleri ve ilçe mal müdürlükleri vezneleri ile Ziraat Bankası şubeleri (İnternet şubesi dahil) üzerinden yatırabilecek" ifadesini kullandı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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