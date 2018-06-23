Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...



İNCE ŞİMDİDEN KAYBETTİĞİNİ ANLADI

Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Burası hukuk devleti hukuk. Sandıklarda her partiden üye var daha ne konuşuyorsun.



HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK

Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık. Sandıkları da görevli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum oradaki güvenlik görevlilerinden yardım isteyin. Özellikle AK Partili görevlilere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok.



TÜRKİYE UÇUŞA GEÇECEK

Türkiye bu sistemle uçuşa geçecek, bu farklı sistemle diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Anayasa değişikliği yaptık bu iş bitti.



KİMSEYİ AYIRMADIK

16 yılda ne yaptılar diyorlar bize. Gelin görün şehir hastanelerini görün. Bunlar dürüst değil ama. Bir kadın da çıkmış ben şehir hastanelerine karşıyım diyor. Bunların paralarını nereden buldunuz diyorlar. Biz çalıştık çalıştık. Biz batıda ne varsa Güneydoğu'da ve Doğu'da aynısını yaptık. Herkese eşit davrandık. Kimseyi ayırmadık. Biz Marmaray'ı yaptık. Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı 23 milyonu buldu. Bir diğer adım, Osmangazi Köprüsü'nü 2016'da açtık. 13 milyon araç da oradan geçti. Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye. Bunlar sana pahalı geliyorsa sandalla git. Bin sandala küreği çek git. Mantığa bak. Bay Muharrem Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yıl sonra devletimize geçecek. Bu ekonomik zekadır. Bu sende yoksa biz ne yapalım. Biz hizmetimizi milletimiz için yaptık. Biz 3.köprüyü İstanbul'un trafiği rahatlasın diye yaptık. Ama bunların bir derdi var mı? Yok. Bunların derdi Erdoğan gitsin. Ama biz dertliyiz dertli. Bizim hedefimiz var.



DÜNYAYA HAVAMIZI ATACAĞIZ

Kardeşlerim modern dünya neyi yapıyorsa, biz de onları yapıyoruz, yapacağız. Biz geldiğimizde 25 tane havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanımız var. Bak nereden nereye geldik. Her yere stat yaptık. Yatırımlar yaptık. Değerli kardeşlerim, şimdi en önemli havalimanımız olan 3. İstanbul havalimanımızı denedik. Hamdolsun bunu da başardık. 30 bin kişi şu an çalışıyor. İşletme açıldığı zaman 100 bin kişi istihdam edecek orası. Hepsinden öte bu havalimanı bizim markamız olacak. Dünyaya havamızı atacağız. 2023'te yolcu sayısı 150 milyon olacak inşallah.



Muharrem İnce'ye sert sözlerle yükelenen Erdoğan, "Aday seçilir seçilmez Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş'tan icazet aldı" dedi.