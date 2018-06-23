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'nün umudu Muharrem

elebaşı, Erdoğan'ın kaybetmesini dört gözle bekliyor. Darbeci Sisi'nin medyasına konuşan teröristbaşı, 'Erdoğan'a oy vermeyin' çağrısı yaptı, 'ye destek istedi.

FETÖnün umudu Muharrem
15 Temmuz'da 'ye savaş açan darbeci örgütün elebaşı , ihanet planlarına devam ediyor. Teröristbaşı, Türkiye'ye dönmek ve örgütünü toparlamak için 'ın seçimi kaybetmesini bekliyor. elebaşı, bunun için seçimlerine son umut gözüyle bakıyor.

24 HAZİRAN SON UMUDU
Kendisi gibi darbeci olan Sisi'nin medyasına konuşan FETÖ elebaşı, hain emellerini bir kez daha açık etti. diktatörü Sisi'nin dektekçisi Ahram dergisine kapak olan teröristbaşı, 'ye oy istedi. 24 Haziran seçimlerine saatler kala konuşan hain, yarın gerçekleştirilecek seçimleri tıpkı Kandil'deki hainler gibi 'son şans' olarak nitelendirdi.

MUHARREM İNCE'YE OY İSTEDİ
Güneş'in haberine göre FETÖ elebaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimde olduğu sürece yurda dönmek istemediğini söyledi. "Bazı şeyler değişirse gelirim" dedi. Elebaşı, çözüm olarak -SP ve İP'in oluşturduğu ittifakı gösterdi. Örgüt üyeleri için 3 partiye yeşil ışık yakarken, 'Erdoğan'a oy vermeyin' çağrısı yaptı. Pensilvanya'daki elebaşı, Sisi'nin dergisinde söylediklerini Türkiye'deki FETÖ'cülere talimat olarak da iletti. Erdoğan'ın kaybetmesi için her yolu deneyen FETÖ'cüler, ihanetlerine devam etmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sosyal medyada sahte hesaplarla algı operasyonlarına devam eden hain örgütün mensupları, manipülasyonlarla seçmenin oyunu etkilemeye çalışıyor.

ÖRGÜT ÜYELERİNE TALİMAT VERDİ
FETÖ'cülerin seçime yönelik çalışması sosyal medyayla sınırlı değil. Elebaşından aldıkları talimatla harekete geçen örgüt üyeleri, gizli gizli faaliyetlerini sürdürüyor. CHP-SP ve İPİ'in oluşturduğu ittifaka oy isteyen, seçmeni Erdoğan'ın karşısında kimin kazanma ihtimali varsa oraya yönlendirmeye çalışan FETÖ'cüler, demokrasi maskesinin arkasına saklanıyor. Özellikle FETÖ'nün kadın yapılanmasının seçim döneminde aktif çalıştığı, ev ziyaretleriyle vatandaşın aklını çelerek Muharrem İnce'ye oy istediği biliniyor.

FETÖ-PKK ORTAKLIĞI
24 Haziran seçimini ihanet örgütünü ayakta tutmak için son şans olarak gören Fetullah, 'yla aynı dili konuşuyor. Eli kanlı terör örgütleri, ihanet planlarına engel olan Erdoğan'a karşı düşmanlıkta birleşti. PKK'nın Kandil'deki elebaşıları Murat Karayılan ve da, yarınki seçimi varlıklarını sürdürmek için son umut olarak gördüklerini söylemiş ve 'nin barajı aşması için CHP'den oy istemişlerdi.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 12:10
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