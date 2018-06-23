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GSS prim borcu olan vatandaşlar 2018 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak

Prim borcu olması nedeniyle Medula tarafından provizyon verilmeyen vatandaşlar, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek

Prim borcu olanlara müjde!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olması nedeniyle Medula tarafından provizyon verilmeyen vatandaşlar, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek.

8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, GSS prim borcu olup, süresi 60 günü geçen vatandaşlar yıl sonuna kadar ve bağlı kurumları ile üniversite hastanelerinden ücret ödemeden faydalanmaya devam edecek.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 21:44
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