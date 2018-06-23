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  1. YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklaması

2018 seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız? seçmen ve sandık sorgulama

16 Nisan 2017 referandumunda evet diyerek geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçimi için sandık başına gidiyor. 2018 seçimleri için geri sayım başladı! Saatler sonra oy verme işlemi başlayacak ve vatandaşlar tüm yurtta 08:00 – 17:00 saatleri arasında oy kullanacaklar. Peki seçmen kağıdı eline ulaşmayan vatandaşlar ne yapacak? Kimliksiz oy kullanılabilir miyim? Tüm detaylar haberimizde.

Nerede oy kullanacaksınız? YSK seçmen sandık sorgulama

16 Nisan 2017 referandumunda evet diyerek geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi için sandık başına gidiyor. Saatler sonra oy verme işlemi başlayacak ve vatandaşlar tüm yurtta 08:00 – 17:00 saatleri arasında oy kullanacaklar.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.

Seçmenler, 'nın internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacağınız sandıklar belirlendi.

SEÇMEN SORGULAMA YSK VE E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Oy kullanacak vatandaşlar, YSK'nın resmi sitesi www.ysk.gov.tr adresinden "Yurt İçi " bölümüne girerek T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu il ve nüfusa kayıtlı olduğu sıra numarası bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca Kapısı üzerinden de sorgulama işlemi yapılabiliyor.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 20:56
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