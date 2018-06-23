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Bu olmadı şekerim!

ndeki inanılmaz karenin perde arkası ortaya çıktı. , kendisini ortak bildiriye imza atması için zorlayan ’e cebinden çıkardığı iki şekeri attı. Ardından “Tamam kabul edeceğim ama sana bir şey vermediğimi söyleme” dedi

Bu olmadı şekerim!
G7 Zirvesi'nde çekilen ikonik fotoğrafla tarihe geçen Başkanı ile Almanya Başbakanı Angela arasındaki geriliminin sanılandan da büyük olduğu ortaya çıktı.

BÜYÜK BASKI YAPTILAR
CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı Ian Bremmer, zirvenin sonuna doğru yaşanan şu olayı aktardı: "Merkel diğer liderlerle birlikte ABD Başkanı'na sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapmaktaydı. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu. Sonunda kabul edip 'Tamam, imzalayacağım' dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceketinin cebine atarak Starbursts marka iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Angela Merkel'e "Al Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme" dedi.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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