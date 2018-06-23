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Somut kanıt: Abi namazı bozun

Somut kanıt: Abi namazı bozun
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı'dan kaçarken arazide yakalanan 'nün sivil imamları Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'in yakalandıkları arazide bulunan cep telefonları çözüldü. Mesajlara göre darbeyi erkene çekmek zorunda kalan konuyu Pensilvanya'ya iletmek istedi. Hakan Çiçek 20.49'da FETÖ elebaşının yanındaki isim Esat Türkyolu'na, "Abim çok acil teli ver kendisine" mesajını attı. Örgüt elebaşının namazda olduğu söylenince, Çiçek'ten saat 20.49'da, "Abi namazı bozun" mesajı gönderildiği görüldü.


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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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