Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in "Çamur at izi kalsın" siyasetini bitirmek için hukuki yollara başvurdu. Bakan Albayrak, seçim sonuçlarına yönelik Anadolu Ajansı'na talimat verdiğini ileri sürerek iftirada sınırları zorlayan Akşener hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Bakan Albayrak, davayı kazanması halinde tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağını da açıkladı.
Akşener’in iftirasına Albayrak’tan dava
Etiketler: Bakan Albayrak , meral akşener , Asliye Hukuk Mahkemesi , enerji
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
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