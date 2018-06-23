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Akşener’in iftirasına Albayrak’tan dava

Akşener’in iftirasına Albayrak’tan dava
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı 'in "Çamur at izi kalsın" siyasetini bitirmek için hukuki yollara başvurdu. , seçim sonuçlarına yönelik Anadolu Ajansı'na talimat verdiğini ileri sürerek iftirada sınırları zorlayan Akşener hakkında avukatları aracılığıyla İstanbul Anadolu 'nde 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Bakan Albayrak, davayı kazanması halinde tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağını da açıkladı.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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